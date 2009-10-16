Без світла сидять 392 населених пункти України

10:15, 16 жовтня 2009
Суспільство
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У 4-х областях

В 4 областях України без електропостачання залишаються 392 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Львівській знеструмлено 291 н.п., в Івано-Франківській – 81, у Волинській – 4 і Закарпатській – 16.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

Координацію робіт здійснюють опергрупи Головних облуправлінь МНС.

 

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