Депутата Київради спіймали на «особливо великому» хабарі
Взяли підписку про невиїзд
Співробітники Дарницького районного управління міліції затримали депутата Київської міської ради під час передачі йому 35 тис. доларів хабара за незаконну приватизацію приміщення.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у м. Києві, до міліції надійшло повідомлення від громадянина про те, що чиновник вимагає хабара за позитивне вирішення питання. Зокрема, депутат Київради, який обіймав посаду керівника одного з відділів комунальної власності, хотів отримати 35 тис. доларів за укладення договору про оренду приміщення з правом його подальшої приватизації. Зазначене приміщення є комунальною власністю однієї з територіальних громад столиці.
Під час отримання першої частини хабара у розмірі 17,5 тис. доларів депутат був затриманий працівниками Дарницького райуправління міліції.
Проти посадовця порушено кримінальну справу за статтею 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.
Депутат перебуває на підписці про невиїзд.