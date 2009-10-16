Суд заборонив киянам заважати будівництву під Софією Київською

Суддя Шевченківського суду Києва видав ухвалу, якою заборонив мешканцям cтолиці чинити спротив будівництву поблизу Софії Київської на вулиці Гончара, 17-23.

Про це повідомляє Інтернет-портал “Збережи старий Київ”.

Ухвала винесена ще 10 серпня у справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестиційно-будівельна група” до низки мешканців Києва та громадської організації “Я - киянин” про визнання права на забудову за адресою вул. Гончара, 17-23, та відшкодування збитків.

На порталі “Збережи старий Київ” надається скан-копія зазначеної ухвали суду.

Згідно з документом, мешканцям столиці заборонено “вчиняти будь-які дії, спрямовані на недопущення здійсненням товариством з обмеженою відповідальністю “Інвестиційно-будівельна група” будівництва за адресою: м. Київ, вул. Гончара 17-23, житлового комплексу з приміщеннями громадського призначення та вбудованим паркінгом відповідно до погодженої та затвердженої у відповідному порядку проектної документації”.

Як зазначають представники організації “Збережи старий Київ”, тільки 15 жовтня відповідачі, вкотре переглядаючи справу, випадково натрапили на ухвалу від 10 серпня. Про існування цього документа вони поінформовані не були, стверджує громадська організація. Активісти підкреслюють, що 10 серпня 2009 року черговий позов проти мешканців було тільки прийнято до розгляду – йдеться про вимогу забудовника дозволити йому безперешкодне здійснення будівельних робіт і відшкодувати нібито завдані товариству збитки, що становлять 540 тис. грн.

За даними громадської організації, вже втретє забудовник ТОВ «Інвестиційно-будівельна група» намагається за допомогою суду вплинути на мешканців Києва, які виступають проти скандальної забудови на вул. Гончара, 17-23. Акції протесту, які вже рік організовують місцеві жителі, мають на меті припинення будівництва, яке загрожує руйнацією довколишніх старовинних будинків та Софії Київській.

Активісти відзначають, що видана 10 серпня ухвала позбавляє киян їх конституційного права на протести проти незаконної забудови. Зазначене рішення суду суперечить ст 39 Конституції України, що передбачає право на вільне вираження своїх переконань .

Як повідомляв УНІАН, 22 липня ТОВ «Інвестиційно-будівельна група», що виступає забудовником житлового будинку по вул. Олеся Гончара, 17-23, в Шевченківському районі Києва, заявила, що не має наміру відмовлятися від продовження будівництва об`єкту, незважаючи на всі перешкоди.