У Києві тривають обшуки в квартирах родичів директора Артеку

У Києві проходить обшук двох квартир родичів генерального директора міжнародного дитячого центру «Артек» Бориса НОВОЖИЛОВА.

Про це УНІАН телефоном повідомила його прес-секретар Людмила ЛОЗОВА.

За її словами, дві години тому розпочався обшук на квартирі родичів, з якими Б.НОВОЖИЛОВ вже довгий час не спілкувався. А годину тому розпочали обшукувати квартиру його дідуся і бабусі.

«Прихід з обшуком означає одне, що його (Б.НОВОЖИЛОВА) зі статусу свідка переведено у статус обвинуваченого (у гучній справі про нібито розбещення дітей, що мало місце - УНІАН)», - припустила Л.ЛОЗОВА.

За її словами, люди, які проводять обшуки, заявляють, що вони міліціонери, пришли «з санкцією прокуратури за рішенням суду міста Києва».

Л.ЛОЗОВА побоюється, що під час обшуків може бути підкинуто компромат.

«Ми побоюємося, що під час цих обшуків може бути виявлено в лапках новий цікавий компрометуючий матеріал у ході розвитку цієї історії (скандалу навколо «Артеку»)», - відзначила прес-секретар гендиректора дитячого центру.

Вона повідомила, що Б.НОВОЖИЛОВ зараз перебуває у відрядженні в Києві, і коли тільки отримав інформацію про обшук на квартирі дідуся і бабусі, одразу ж «зірвався, поїхав до людей похилого віку».