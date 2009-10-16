Профспілки попереджають про завтрашні провокації

Федерація профспілок Україна попереджає про можливі провокації влади проти профспілок під час проведення завтрашньої акції “Бідності – ні!”.

Про це УНІАН повідомили в медіа-центрі ФПУ.

За інформацією ФПУ, кілька тисяч молодиків із символікою Партії регіонів мають вийти на Майдан Незалежності і продемонструвати нібито підтримку позиції ФПУ.

“Цей факт влада має намір використовувати для подальшої інформаційної війни проти ФПУ і дискредитації керівництва ФПУ”, - йдеться у повідомленні федерації.

З метою попередження політизації цієї акції, Федерація профспілок України завчасно провела переговори з різними політичними партіями і об’єднаннями і заявляє, що “політичні партії з розумінням поставились до звернення ФПУ й наголосили, що не будуть проводити власних заходів у центрі Києва 17 жовтня, а також не мають наміру виводити людей під знаменами партій задля підтримки профспілок”.

При цьому медіа-центр ФПУ наводить слова керівника київської міської організації Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ про те, що 17 жовтня Партія регіонів не збирається брати участь в акції профспілок і не планує виводити людей під партійними прапорами на Майдан Незалежності.