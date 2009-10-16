У справі Лозінського затримані ще троє осіб

У кримінальній справі проти колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, обвинуваченого у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, на днях затримано трьох осіб, які мають стосунок до злочину й основного фігуранта.

Про це газеті «Сегодня» повідомили в Генеральній прокуратурі України.

«ЛОЗІНСЬКОГО СБУ і МВС ще не знайшли і не дуже шукають, - сказав член слідчо-оперативної групи. - А цих трьох узяли. Подробиць поки не розкриваємо. Ось заарештуємо - тоді будуть».

Спільники екс-депутата - колишній начальник Голованівського райвідділу міліції Михайло КОВАЛЬСЬКИЙ і прокурор району Євгеній ГОРБЕНКО, за словами слідчого, залишаються в СІЗО.

Є.ГОРБЕНКО намагався оскаржити ухвалу про взяття його під варту, але суд скаргу відхилив.