На Київщині з рук трьох чиновників «спливло» 15 га землі

У Васильківському районі Київської області співробітниками СБУ викрито корупційний механізм надання у приватну власність земельних ділянок загальною площею 15 га.

За попередніми оцінками, у результаті протиправних оборудок із земельними ресурсами державний бюджет недоотримав понад 1 мільйон гривень належних платежів, повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Зловживаючи посадовим становищем, один з місцевих депутатів, селищний голова та землевпорядник роздали 15 га землі місцевої громади жителям інших регіонів України (переважно Донеччини, Вінничини, Криму). За матеріальну винагороду посадовці підробляли рішення сесій селищної ради і вносили неправдиві відомості до інших офіційних документів - довідки про довгострокове користування землею, обліково-реєстраційні журнали тощо.

В результаті спецоперації одного з підозрюваних було затримано «на гарячому» - під час передачі жителю Вінницької області пакета документів на ділянку в 0,15 га у населеному пункті поблизу Василькова.

За матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Васильківською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Відповідна стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як відзначив начальник ГУ СБУ в м. Києві та Київській області генерал-майор Олександр ПОЛКОВНИЧЕНКО, з початку року регіональним главком CБУ заблоковано реалізацію десяти протиправних схем у сфері земельних відносин. Недопущено незаконну приватизацію 1 тис. 109,5 га землі у Києві та Київській області. Крім того, за вимагання та отримання хабарів cаме при розв’язанні земельних питань «на гарячому» затримано 12 посадовців. Загальна сума вилучених хабарів становить 2 мільйони 279 тисяч гривень.