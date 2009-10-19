Міжбанківський долар підняв голову

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0760/8,1125, до 12:00 ціни зросли – 8,1270/8,1540 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,27520,27/70, до 12:00 ціни піднялися - 0,2773/0,2787.

На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 29,3310 (-0,0245).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4926/1,4928, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,0475/12,1035, до 12:00 ціни пішли вгору - 12,1210/12,1570.