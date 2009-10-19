Борги із зарплати донецьким шахтарям майже досягли 1,5 мільярдів

У Донецькій області загальна сума заборгованості по заробітній платі (з нарахуваннями) по вуглевидобувних і шахтобудівних підприємствах області становить 1 млрд. 496 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Донецької обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, зокрема: борг по державних вуглевидобувних підприємствах становить 1 млрд. 292,1 млн. грн., по недержавних вуглевидобувних підприємствах – 161,4 млн. грн., по підприємствах шахтобудівного комплексу – 42,5 млн. грн.

Структура заборгованості (з урахуванням нарахувань) має такий вигляд: заборгованість перед працівниками – 378,7 млн. грн. (або 25,3%), заборгованість по страхових внесках до Пенсійного фонду – 673 млн. грн. (45%), заборгованість по страхових внесках до Фонду соцстраху від нещасних випадків на виробництві – 256,8 млн. грн. (17,2%), заборгованість по внесках до Фонду соцстраху від безробіття – 33,5 млн. грн. (2,2%), борг по сплаті внесків до Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності – 3,1 млн. грн. (0,2 %).

Окрім того, заборгованість по сплаті податку з доходу фізичних осіб до місцевих бюджетів становить 136,1 млн. грн. (9,1%), борг по іншому утриманнях (аліменти, оплата кредитів, профспілкові внески) – 14,8 млн. грн. (1%).

За вересень працівникам вуглевидобувних і шахтобудівних підприємств області нараховано 613,6 млн. грн. заробітної плати. У жовтні по підприємствах області виплачено 56,9 млн. грн. заробітної плати, з них поточної (за вересень) – 33,5 млн. грн.