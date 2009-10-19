Кредитори Нафтогазу зібрались у Лондоні

Більшість утримувачів єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» погодилися на запропоновану компанією реструктуризацію.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК "Нафтогаз України".

Згідно з повідомленням, сьогодні, 19 жовтня, в Лондоні відбулися збори утримувачів єврооблігацій компанії на суму 500 млн. дол. Під час зборів утримувачі цінних паперів провели голосування з приводу запланованої НАК «Нафтогаз України» програми обміну зовнішніх зобов`язань, включаючи розгляд поданих заявок, на обмін нинішніх зобов`язань на нові облігації, деноміновані у доларах США, у співвідношенні 1:1, термін погашення за якими наступає у вересні 2014 року і які будуть випущені під суверенні гарантії. Ставка за купоном визначена на рівні 9,5%.

За результатами голосування більш як 93% утримувачів єврооблігацій підтримали програму обміну. Також на зборах було прийнято надзвичайну постанову. Розрахунковий день за новими облігаціями планується на четвер, 29 жовтня 2009 року.

НАК «Нафтогаз України» також відзначає прогрес у переговорах з інвесторами за двосторонніми кредитами. Компанія задоволена конструктивним характером переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня ц.р. НАК «Нафтогаз України» запропонувала утримувачам єврооблігацій обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням в 2014 році. Пропонувалося збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних.

Згідно з пропозицією НАК, утримувачі, які погодилися на реструктуризацію до 8 жовтня, зможуть обміняти 100% боргу, а на другому етапі реструктуризації (до 15 жовтня) обмін здійснюватиметься з коефіцієнтом 0,95.

30 вересня НАК «Нафтогаз України» виплатила відсотки за єврооблігаціями на 500 млн. дол. З урахуванням ставки купона 8,125% річних і піврічного терміну виплати купонний платіж становив близько 20 млн. дол.

НАК «Нафтогаз України» також веде переговори про реструктуризацію іншого зовнішнього боргу на загальну суму близько 1,15 млрд. дол., яку він пропонує провести на тих самих умовах, що й реструктуризацію єврооблігацій.

Довідка УНІАН. Єврооблігації НАК «Нафтогаз України» були випущені в 2004 році. Обсяг випуску 500 млн. дол., термін погашення – 30 вересня 2009 року.