Африканська чума свиней з Росії може проникнути до Європи

ООН украй стурбована розповсюдженням африканської чуми свиней в Росії, яка може поширитися на сусідні країни.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, за даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), раніше цей вірус було виявлено у ряді південних районів Росії, а зовсім недавно епідеміологи виявили його за дві тисячі кілометрів від цих місць - на північному сході на околиці Санкт-Петербурга.

Експерти ФАО побоюються, що вірус може поширитися на сусідні країни, і закликають ветеринарні служби до підвищеної уваги у ситуації, що виникла.

20 жовтня спалах вірусу було зафіксовано у Балтійську на заході РФ, що підтвердило найгірші побоювання експертів ФАО, які кілька років боролися з африканською чумою свиней у Грузії і сусідніх з нею країнах.

ФАО побоюється, що африканська чума свиней незабаром проникне до Східної Європи і в країни Європейського Союзу. За найгіршим сценарієм, цей вірус дістанеться до Центральної Азії і навіть до Китаю, де найбільше поголів’я свиней у світі.

«Протягом кількох років вірус циркулював на Кавказі - в Грузії, Вірменії і Азербайджані. Потім він потрапив на південь Росії. Однак ця його раптова поява далеко на Балтійському узбережжі викликає особливе занепокоєння», - заявив керівник ветеринарної служби ФАО Хуан ЛУБРОТ.

ФАО назвала те, що трапилося, драматичним розвитком подій, оскільки до 1990 року епідемія африканської чуми у свиней не виходила за межі Африки на південь від Сахари.

Вірус безпечний для людей. Він вражає лише свиней, викликає у них високу температуру і призводить до загибелі тварин. Експерти ФАО побоюються, що наслідки спалаху захворювання можуть бути катастрофічними з економічної точки зору і призвести до повного розорення фермерських господарств, що займаються розведенням свиней.

«Балтійські республіки, а також Україна, Білорусь, Молдова і Румунія підпадають під особливу небезпеку. Вірус може охопити Європейський Союз. Він може поширитися по всій Росії – дістатися до Сибіру, а звідти до Китаю», - підкреслив Х.ЛУБРОТ.

Вакцини від цього захворювання не існує. В зв`язку з цим ФАО закликала відновити лабораторні дослідження у США, Євросоюзі і Росії для розробки ефективних препаратів із запобігання вірусу. Поки з епідеміологічної точки зору найбільш ефективним методом боротьби з африканською чумою було б знищення поголів`я свиней, однак знищення тварин призведе до величезних економічних втрат.

ФАО наголосила, що африканська чума свиней не має жодного відношення до вірусу грипу A/H1N1.