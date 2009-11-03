Як відрізнити грип від ГРВІ

Поширенню епідемії грипу та ГРВІ в Україні посприяли несприятливі погодні умови – спочатку тепло до +15, а потім - різке похолодання зі снігом.

Про це повідомив голова Національної ради з питань охорони здоров’я при Президентові України професор Микола ПОЛІЩУК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

При цьому лікар із 40-річним стажем порадив, що робити, щоб запобігти захворюванню. М.ПОЛІЩУК наголосив, що запобігає інфікуванню вірусами, насамперед, здоровий спосіб життя. “Знижують імунітет - надмірне споживання алкоголю, тютюнопаління, не провітрене приміщення, перевтома і недосипання. Треба обов’язково раціонально харчуватися. Вживати більше рослинної їжі. Не забувати, що про вітамін С є не лише у препараті, а й у шипшині, капусті та інших продуктах”, – зазначив М.ПОЛІЩУК.

Лікар радить також замість носовика з тканини користуватися одноразовими паперовими серветками, вдягати маску у закритих громадських приміщеннях. На відкритому повітрі така маска майже не убезпечує, уточнив він.

Професор М.ПОЛІЩУК також нагадав про симптоми грипу та ГРВІ. “Якщо у вас висока температура, ломота у тілі, головний біль, явні ознаки інтоксикації, це, найімовірніше, грип. Якщо ж застуда починається з кашлю, нежитю - це респіраторна вірусна інфекція. Але сьогодні ГРВІ може нашаруватися на грип, а грип на ГРВІ. І тому часто складно діагностувати хворобу”, – сказав лікар, додавши, що для людини має бути важливою не інформація, про те, що це за різновид вірусу грипу, а надання кваліфікованої медичної допомоги.