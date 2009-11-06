Долар на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1365/8,1710, на 12:00 ціни знизилися до 8,1350/8,1570 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2803/0,2816, а на 12:00 ціни зросли до 0,2811/0,2819. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, і на 12:00 встановився на рівні 28,9339 (-0,1996).

На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар сьогодні стартувала з рівня 1,4886/1,4688, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 12,1030/12,1560, на 12:00 звузився спред - 12,1195/12,1540.