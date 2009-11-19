Тимошенко: в Росії найбільший ринок збуту для Ан-70

Під час засідання українсько-російського Міжурядового комітету з економічного співробітництва, яке пройде в Ялті 19 листопада, буде обговорено питання співпраці України і Росії в авіабудуванні і космічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Нам потрібно буде координувати нашу роботу на зовнішніх ринках з продажу літаків Ан. Ті проекти, які для України стратегічно важливі, це виробництво Ан-70 – воно має проходити у повній координації співпраці з Російською Федерацією, оскільки в Росії найбільший ринок збуту для українських літаків Ан-70. І саме предметом обговорення буде з прем`єр-міністром Росії на економічному комітеті побудова логічної взаємовигідної співпраці з виробництва і реалізації літаків Ан-70 та інших моделей літаків, які Україна може будувати, зокрема в кооперації з Росією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також наголосила, що важливим питанням для обговорення буде співпраця України і Росії у космічній сфері. «Завжди це питання виокремлювалося, але не було жодних прикладних реальностей, що для України було абсолютно неприпустимим, оскільки у нас є всі ресурси для того, щоб брати участі у спільних міжнаціональних космічних проектах», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що під час засідання комітету обговорюватиметься питання про запуск першого українського супутника зв`язку. «Ми все зробили як уряд України, щоб залучити фінанси на цей проект, щоб забезпечити організаційно всі необхідні кроки, і я думаю, що для України, як для космічної держави, було неприпустимо не мати свого супутника зв`язку. Зараз ми на шляху втілення цієї програми у життя. І такий супутник у нас буде, і це заощадить нам дуже багато грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на засіданні комітету буде обговорено питання про участь України у глобальній системі ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система).

«Україна має унікальні можливості і потужності продавати послуги саме з впровадження системи ГЛОНАСС в інших країнах. Тому Україна вперше пропонуватиме свої послуги і продаватиме їх на вигідних для себе умовах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона відзначила, що одним з важливих питань, яке обговорюватиметься на засіданні, стане можливість розширення транзитного потенціалу України з використанням залізничного і водного транспорту.