Ющенко підписав закон щодо подолання наслідків кризи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи», яким скорочується термін повернення валютної виручки зі 180 до 90 днів.

Про це повідомляється на сайті Президента.

Законом також збільшено частку резервів під кредитні операції, які можуть бути включені у валові витрати. Банкам на період до 1 січня 2011 року дозволено включати у валові витрати 100% загального розміру сформованих під кредитні операції резервів.

У документі встановлюється тимчасова норма, згідно з якою на період із 1 січня 2009 року до 1 січня 2011 року (включно) для банків-резидентів датою збільшення валових доходів від здійснення кредитних операцій є дата отримання таких доходів. Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період із 1 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року (включно), але не одержані станом на 1 січня 2011 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.

Підписаний Закон зобов`язує Національний банк України щокварталу надавати інформацію Президенту України, Кабінету міністрів України й Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності про обсяги безготівкової емісії. А Нацбанк повинен звітувати про операції з рефінансування банків, проведення інтервенцій на міжбанківському валютному ринку та проведення операцій на фондовому ринку.

Законом дозволяється, у випадку якщо субординований борг надано в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Нацбанку України, враховувати його при розрахунку капіталу за офіційним курсом НБУ, встановленим на звітну дату.

До 1 січня 2012 року встановлюється гранична сума коштів, залучених на умовах субординованого боргу, які включаються в регулятивний капітал банку, в розмірі не більше 100% основного капіталу банку. Кошти, залучені в цей період на умовах субординованого боргу, включаються в капітал банку в повному обсязі без урахування обмежень, встановлених для додаткового капіталу. До 1 січня 2012 року субординований борг включається в капітал банку без щорічного зменшення на 20% від його первинної вартості.

Законом визначається, що мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може бути менше 75 млн. гривень. (до цього мінімальний розмір був встановлений на рівні 10 млн. євро).

В Україні на 2009-2010 роки вводиться мораторій на примусове виселення з житла, в якому зареєстрована фізична особа-іпотекодавець і це житло є єдиним житлом іпотекодавця, у випадку якщо відсотки за іпотечним житловим кредитним договором платяться своєчасно або з максимальною затримкою до двох місяців, а також документально врегульовано питання реструктуризації боргу на узгоджених із банком умовах.

Закон набирає чинності з дня, коли його буде офіційно оприлюднено.