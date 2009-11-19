Луценко: за законом, корупція не є злочином

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що боротьбу з корупцією в Україні часто використовують для зведення рахунків або вона зводиться до хаотичного внесення змін до законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Насправді, мені здається, що боротьба з корупцією часто зводиться у нас в країні до зведення рахунків або до хаотичних змін до законодавства», - зазначив міністр, додавши, що цим підміняються «дуже зрозумілі речі, які давно апробовані за кордоном, такі як декларація про доходи й, підкреслюю, про витрати держслужбовців, правоохоронців, суддів, прокурорів і членів їхніх сімей». Говорячи про ситуацію в Україні з цим питанням, він підкреслив, що «цей механізм апробовано давно, але у нас, на жаль, навіть прийнятий закон про обов`язкову декларацію не враховує правоохоронців, суддів, прокурорів та інших, держслужбовців – враховує, але членів їхніх сімей – ні».

«Думаю, що корупція в нашій країні стала більше символом боротьби, ніж насправді предметом втілення тих або інших заходів», - акцентував Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши, що в нашій країні «навіть прийняті закони насправді не завжди відповідають потребам дня».

Міністр нагадав, що корупція, згідно з українським законодавством, не кримінальний злочин, а адміністративне порушення. «І в 2005 році, коли ніби перемогли більшість депутатів, які вважали найголовнішою боротьбу з корупцією, було внесено зміну (до закону), згідно з якою зафіксованого міліцією, засудженого судом корупціонера не звільняють з роботи, - пояснив Ю.ЛУЦЕНКО. - Вони вилучили такий предмет як обов`язкове звільнення з роботи визнаного судом корупціонера».

Міністр нарікає, що «сьогодні в державі таким чином існує ситуація, коли протокол про корупцію затверджено судом, а корупціонер заплатив 1 200 грн. і далі спокійно працює». «Очевидно, що цей закон не приводить ні до якого результату, окрім ганьби для держави», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.