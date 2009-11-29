Корвет «Тернопіль» завершив участь в операції НАТО

До Севастополя з Середземного моря сьогодні повернувся корвет «Тернопіль», який упродовж майже півтора місяці брав участь в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля».

Як передає кореспондент УНІАН, командир походу, командир бригади надводних кораблів капітан 2 рангу Роман ГЛАДКИЙ доповів командуючому ВМС України адміралу Ігорю ТЕНЮХУ, що «Тернопіль» за час плавання пройшов 7 тисяч морських миль, провів в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля» близько 100 опитувань суден.

Як повідомлялося раніше, на завершальному етапі патрулювання одного з районів Середземного моря «Тернопіль» перехопив і оглянув підозріле судно-суховантаж «Ангел» під прапором Коморських островів, який йшов з Ірану до Туреччини.

Проведений українськими моряками огляд судна не виявив порушень, і корвет разом з грецьким фрегатом «Ріджіна Марія» повернувся в заданий район патрулювання Середземного моря.

Корвет «Тернопіль» вже не вперше виконував подібне завдання. Окрім нього в операції «Активні зусилля» також брали участь корвет «Луцьк» і фрегат «Гетьман Сагайдачний» ВМС України.