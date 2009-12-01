Ющенко доручив прокуратурі стежити, якою мовою друкуються афіші

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прокуратуру здійснювати нагляд за виконанням закону про мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на урочистостях з нагоди Дня працівників прокуратури.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що питання виконання закону про мови є питанням «вашої совісті». Глава держави закликав прокуратуру перевіряти, якою мовою друкуються афіші, поширюється соціальна реклама, пишуться назви вулиць та міст.

Президент підкреслив, що з цього починається становлення нації, тому дуже важливо виконувати закон про національну мову. «Це ваш обов’язок», - ще раз наголосив Президент.