У Києві накрили угруповання, яке виготовляло та збувало амфетамін
05:38, 20 грудня 2009Суспільство
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Порушено кримінальну справу
Працівники столичної міліції знешкодили злочинне угруповання, яка налагодило виробництво та збут в Києві та інших регіонах України синтетичного наркотику амфетамін.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві.
За їх даними, у столиці було затримано розповсюджувача амфетаміну, а в Сумській області молодого чоловіка, який у підпільній лабораторії виготовляв його. Крім того, в Харкові працівниками київської міліції був затриманий організатор незаконного бізнесу.
Стосовно всіх затриманих порушено кримінальну справу.
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