У Києві накрили угруповання, яке виготовляло та збувало амфетамін

Працівники столичної міліції знешкодили злочинне угруповання, яка налагодило виробництво та збут в Києві та інших регіонах України синтетичного наркотику амфетамін.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м.Києві.

За їх даними, у столиці було затримано розповсюджувача амфетаміну, а в Сумській області молодого чоловіка, який у підпільній лабораторії виготовляв його. Крім того, в Харкові працівниками київської міліції був затриманий організатор незаконного бізнесу.

Стосовно всіх затриманих порушено кримінальну справу.