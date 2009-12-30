Служба безпеки перевірить Держрезерв

Рада національної безпеки і оборони України доручила правоохоронним органам здійснити перевірку Державного матеріального резерву.

Про це йдеться у рішенні РНБО, затвердженому указом Президента України і розміщеному на офіційному сайті глави держави.

У рішенні від 12 листопада 2009 року “Про заходи щодо реформування державного матеріального резерву” РНБО визнає незадовільною і такою, що не відповідає інтересам національної безпеки, ситуацію у сфері формування, зберігання та обслуговування державного матеріального резерву. РНБО вважає недостатньою роботу Кабінету міністрів України з проведення державної політики у сфері управління державним матеріальним резервом, а використання урядом коштів державного бюджету на фінансування створення державного матеріального резерву - неефективним.

РНБО доручає Службі безпеки України проаналізувати факти відпуску матеріальних цінностей державного матеріального резерву не за призначенням, визначеним статтею 3 Закону України «Про державний матеріальний резерв», та за результатами такого аналізу розробити і затвердити у двомісячний строк план практичних заходів щодо недопущення таких фактів у майбутньому.

Також РНБО пропонує Генеральній прокуратурі України розробити і затвердити у двомісячний строк план заходів з організації та проведення перевірок щодо виявлення фактів навмисного заниження цін, за якими здійснюється реалізація матеріальних цінностей державного матеріального резерву, та за результатами таких перевірок вжити відповідних заходів реагування.

У рішенні міститься ряд інших доручень Кабінету міністрів та іншим органам державної влади, у тому числі доопрацювати проект закону про внесення змін до Закону «Про Державний матеріальний резерв», вивчити питання щодо звільнення уповноваженого центрального органу виконавчої влади, який здійснює Управління державним матеріальним резервом, від сплати виконавчого збору при виконанні державними виконавцями рішень суду з питань Державного матеріального резерву та за результатами внести в установленому порядку відповідні пропозиції тощо.