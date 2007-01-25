Україна вдвічі збільшить видобуток урану

Україна планує протягом трьох років збільшити видобуток урану майже в два рази - з 0,8 тис. тонн до 1,4 тис. тонн на рік.

Про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в прямому телеефірі на Першому Національному каналі.

За його словами, "збільшення видобутку уранової сировини в Україні дозволить забезпечити свої працюючі реактори власною сировиною. У нас ера дешевого збройового плутонію вже закінчилася, і ми переходимо на світові ціни на уранову сировину".

"Тому ми плануємо збільшити видобуток своєї сировини для того, щоб за рахунок цього утримати ціни на електроенергію атомного походження на досить низькому рівні", - сказав міністр.

При цьому Ю.БОЙКО додав, що "збільшення (видобутку урану - УНІАН) з 800 тонн, які ми зараз видобуваємо, до 1400 тонн вже буде в найближчі три роки".

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2006 року уряд ухвалив рішення створити концерн "Укратомпром" для організації незамкнутого циклу виробництва ядерного палива в Україні.

Промислові родовища урану України представлені ендогенними родовищами в альбітітах і екзогенних родовищах у відкладеннях платформеного чохла Українського щита. На сьогоднішній день Україна має 12 детально розвіданих уранових ендогенних родовищ з сумарними запасами, які можуть забезпечити потреби діючих АЕС України на 100 років. Найбільші з них розташовані в Кіровоградському рудному районі.

В даний час видобуток урану з родовищ планети забезпечує лише близько 60% поточних потреб АЕС світу. Дефіцит виробництва урану покривається в основному зі складських запасів. За прогнозом МАГАТЕ і Світової ядерної асоціації (WNA), світові потреби в урані неухильно зростатимуть: з 62 тис. тонн в 2000 році до 75 тис. тонн в 2020 році.

За кількістю загальних запасів урану в світі виділяються Австралія, Казахстан і Канада із запасами понад 400 тис. тонн урану в кожної. На їх частку припадає 53% світових загальних запасів урану. В групу країн із запасами понад 100 тис. тонн урану в також входять ЮАР, Бразилія, Намібія, Росія, США, Узбекистан. Основні країни-виробники урану: Канада, Австралія, Нігерія, США, Намібія. Провідними компаніями з виробництва уранових концентратів, що випускають понад 2 тис. тонн урану в концентратах на рік, є: Comeco (Канада), Cogema (Франція), ERA (Австралія), Uranerzbergbau (Німеччина) і Rio Tinto (Англія). На ці п`ять компаній припадає понад 65% світового виробництва уранових концентратів.