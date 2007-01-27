Харківська ОДА хоче змінити керівництво танкового заводу

Харківська облдержадміністрація має намір звернутися до Кабінету міністрів та до Міністерства промислової політики України щодо зміни керівництва Державного підприємства «Завод ім. Малишева» - головного виробника бронетехніки в Україні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це на нараді, присвяченій основним напрямам соціального захисту населення у 2007 році, заявив голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

За його словами, такі жорсткі дії обумовлені відсутністю у найближчих планах заводу заходів щодо погашення заборгованості по зарплаті працівникам підприємства.

«Це неприпустима позиція», - сказав А.АВАКОВ.

На сьогодні заборгованість на заводі становить 12,7 млн. грн. За інформацією заступника голови ОДА Василя ТРЕТЕЦЬКОГО, до травня цього року гасити заборгованість по зарплаті на заводі ім. Малишева не планують.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2006 р. виконуючим обов’язки генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» призначений Олександр ТАРАСЕНКО, контракт з яким ще не підписано. На посаді гендиректора він змінив Геннадія ГРИЦЕНКА, багаторічного керівника цього оборонного підприємства, який очолював завод з 2001 р. Головним ініціатором зміни керівництва заводу виступав голова Харківської облради Василь САЛИГІН, який критикував Г.ГРИЦЕНКА, зокрема, і за наявність боргів із зарплати на підприємстві, і вважав, що завод перебуває в кризовому стані.

У грудні В.САЛИГІН відкинув закиди на свою адресу в тому, що у його прагненні змінити керівника заводу ім. Малишева була політична складова (Г.ГРИЦЕНКО балотувався в депутати Харківської облради за списком Блоку Юлії ТИМОШЕНКО – УНІАН). Керівництво облдержадміністрації висловило тоді свою незгоду зі зміною керівника заводу ім. Малишева Г.ГРИЦЕНКА, яка, за офіційною інформацією, відбулася без погодження цього питання з облдержадміністрацією.