Податківці викрили ”чорний” цех, нелегальну СТО і тюнінгову майстерню

Податківці Житомирщини викрили два підпільні цехи по ремонту автомобілів та нелегальну станцію технічного обслуговування.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі УПМ ДПА в Житомирській області.

Припинено діяльність великого „чорного” цеху по ремонту легковиків, розташованого на околицях Житомира. З „виробничих площ” вилучено ремонтне обладнання, чорнову бухгалтерію, автомобілі „Форд”, „Рено”, „ВАЗ” та інші. Вартість вилученого податківці не повідомляють.

У Бердичеві ж податкова міліція нейтралізувала нелегальну станцію технічного обслуговування автомобілів, яка належала місцевому жителю.

Із “сервісного центру” також вилучено обладнання – компресор, металообробні верстати, фарбувальні пристрої, газобалонне устаткування – на загальну суму близько 100 тис. гривень.

Також у Коростишівському районі Житомирщини податківці виявили нелегальну тюнінгову майстерню, у якій без будь-яких дозвільних документів переобладнувалися салони авто.

У процесі перевірки вилучено два мікроавтобуси іноземного виробництва, виробниче обладнання та фурнітуру на загальну суму понад 170 тис. грн.