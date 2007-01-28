Податківці викрили ”чорний” цех, нелегальну СТО і тюнінгову майстерню
Свято на вулиці ДПА Житомирщини
Податківці Житомирщини викрили два підпільні цехи по ремонту автомобілів та нелегальну станцію технічного обслуговування.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі УПМ ДПА в Житомирській області.
Припинено діяльність великого „чорного” цеху по ремонту легковиків, розташованого на околицях Житомира. З „виробничих площ” вилучено ремонтне обладнання, чорнову бухгалтерію, автомобілі „Форд”, „Рено”, „ВАЗ” та інші. Вартість вилученого податківці не повідомляють.
У Бердичеві ж податкова міліція нейтралізувала нелегальну станцію технічного обслуговування автомобілів, яка належала місцевому жителю.
Із “сервісного центру” також вилучено обладнання – компресор, металообробні верстати, фарбувальні пристрої, газобалонне устаткування – на загальну суму близько 100 тис. гривень.
Також у Коростишівському районі Житомирщини податківці виявили нелегальну тюнінгову майстерню, у якій без будь-яких дозвільних документів переобладнувалися салони авто.
У процесі перевірки вилучено два мікроавтобуси іноземного виробництва, виробниче обладнання та фурнітуру на загальну суму понад 170 тис. грн.