Фонд Ахметова збільшив допомогу потерпілим від вибуху в лікарні

Фонд Рината АХМЕТОВА «Розвиток України» збільшив з 1 до 2 млн. грн. розмір допомоги потерпілим внаслідок вибуху в лікарні №7 у м. Луганську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України», для повноцінної роботи відділень і надання медичної допомоги хворим і постраждалим буде куплено портативний і звичайні апарати штучної вентиляції легенів, а також наркозно-дихальний апарат високого класу з можливістю проведення анестезії.

Для закупівлі обладнання фонд «Розвиток України» збільшує розмір заявленої раніше допомоги з 1 до 2 млн. грн.

Після відновлення зруйнованого корпусу обладнання буде передано 7-й лікарні. За словами директора фонду «Розвиток України» Анатолія ЗАБОЛОТНОГО, доброчинна організація ініціювала створення наглядової ради, яка вивчила потреби в наданні медичної допомоги хворим на період відновлення стаціонарного корпусу 7-ї лікарні.

«Ми дістали перелік конче необхідного на даний момент обладнання, насамперед, реанімаційного. У найстисліші терміни воно буде встановлене на площах міської багатопрофільної лікарні №1. Хворі не мають припиняти лікування. Тим паче, що пульмонологія була однією з профільних спеціалізацій 7-ї лікарні, і ця допомога особливо актуальна в умовах епідемії грипу. Що стосується обіцяної допомоги сім`ям загиблих і постраждалих, вона теж буде надана. Обсяги ми визначимо під час засідання Наглядової ради в цю п`ятницю, 22 січня. Ніхто не залишиться без підтримки», - запевнив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, уранці 18 січня в лікарні №7 у м. Луганську стався вибух, внаслідок якого 16 чоловік загинуло, 6 госпіталізовано.