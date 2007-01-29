Журналіст у пошуках репресованих українців об`їздив весь Далекий Схід

Чернігівський журналіст і мандрівник Олександр ВОЛОЩУК повернувся додому після 200-денної подорожі, подолавши автостопом майже 36 тисяч кілометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, подорож під назвою „Чернігівці за Байкалом”, яку О.ВОЛОЩУК розпочав улітку і планував завершити через чотири місяці, тривала півроку. За цей час він побував у Приморському краї Росії, на Курильських островах, Монголії, Алтаї та на Кавказі.

Подорожуючи, чернігівський мандрівник збирав відомості про репресованих земляків, спілкувався з представниками українських громад на Далекому Сході. О.ВОЛОЩУК зібрав майже 5 тисяч прізвищ чернігівців, які були ув’язнені у радянських таборах. Журналіст має намір опублікувати їх за підтримки обласного товариства „Просвіта”.

Найяскравішим враженням мандрівки журналіст називає перебування на мисі „Край світу”, що знаходиться на острові Шикотан. До мису мандрівник дістався 3 жовтня 2006 року і зачерпнув там тихоокеанської води, яку привіз додому. „Мої відчуття можна було порівняти лише з почуттями футболіста, команда якого виграла Кубок світу, і він тримає цей кубок у руках. Це була перемога!”, – сказав О.ВОЛОЩУК кореспонденту УНІАН.

Наступні 2-3 місяці він збирається писати книгу за подорожніми щоденниками „Автостопом на край світу”.