У Давосі відкривається Світовий економічний форум

Сьогодні в Давосі (Швейцарія) стартує щорічна зустріч учасників Світового економічного форуму. Основною темою засідань стане пошук шляхів перепланування світової економічної системи.

Ймовірно, пише РосБізнесКонсалтинг, однією з головних тим стануть останні дії президента США Барака Обами, спрямовані на обмеження свободи діяльності банків. Ці дії потягли падіння котирувань акцій провідних американських і європейських банків, а тому, напевно, не залишаться без уваги.

Одній з найактуальніших тем форуму обіцяє стати обговорення ризиків суверенних дефолтов.

Уряди багатьох країн закачали в національні економіки чималі кошти, спрямовані на стимуляцію споживання й економічного зростання. Не всім вдалося зробити це за рахунок накопичених резервів (як Росії чи Китаю) – багато країн нагромадили багато нових боргів, і останні приклади (Греція, Іспанія, Португалія, Дубаї) свідчать про те, що після подолання "Великої Рецесії" їм варто впритул зайнятися приведенням свого держборгу в розумні межі щодо ВВП. Одним з останніх прикладів тренду стала Японія, чиє повільне відновлення поряд із зростанням державних позик стали причиною перегляду прогнозу щодо її рейтингу аналітиками Standard&Poor`s до "негативного" - вперше за останні 8 років.

Інші заявлені теми – волатильность цін на продовольство, стрибки цін на нафту, боротьба з надмухуванням нових "бульбашок", хронічні захворювання, що підривають продуктивність праці, а також новий, посткризовий і потужний як ніколи раніше Китай.

В останньому експерти Світового економічного форуму, які готували традиційну доповідь напередодні форуму, бачать "колоса на глиняних ногах": на їх думку, темпи зростання китайського ВВП (за підсумками 2009 р. - 8,7%) можуть сповільнитися до 6% і навіть нижче. Причина – надто інтенсивне зростання кредитування, яке розгонює економіку Китаю, але водночасно тягне підвищений ризик нераціонального розподілу капіталу і нових бульбашок на ринках фінансових активів і нерухомості.

Цього року в щорічних зборах в Давосі візьмуть участь близько 2,5 тис. учасників з 90 країн.