Підприємці Центрального ринку пікетували сумську міськраду

Сьогодні в місті Суми на площі Незалежності відбулася акція протесту підприємців, які торгують на Центральному ринку, проти побудови на території ринку торговельного центру. На думку підприємців, це може спричинити втрату ними своїх торгових місць, через що сумчани не зможуть купувати на ринку дешеві товари. Підприємці обурені також тим, що адміністрація Центрального ринку не визнала за потрібне обговорити з ними свої плани щодо перебудови ринку.

Співорганізатором заходу виступила Координаційна рада Громадянського руху «Народна самооборона» в Сумській області, яка, розглянувши звернення ради підприємців Сум, вирішила їх підтримати. Голова Координаційної ради Громадянського руху «Народна самооборона» в Сумській області, голова обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Антикримінальний вибір» Іван БОРШОШ заявив у своєму виступі, що «Народна самооборона» є не політичним проектом і виступає за відстоювання конституційних прав людей та контроль над діями влади, яка часто нівелює інтересами громади. «Влада як загалом в Україні, так і в нашому місті є народною. А тому вона зобов`язана завжди виконувати перед виборцями свої обіцянки!», - заявив І.БОРШОШ.

На мітингу його учасники тримали кілька державних прапорів України, СПУ та більше десятка прапорів "Народної самооборони" Юрія ЛУЦЕНКА. Загальна кількість присутніх на мітингу людей коливалася в межах півтори тисячі осіб. Мітингувальники тримали гасла "Руки прочь от нашей земли!", "Геть сімейний підряд Шапошників!", "Руки геть від землі Сумського автотранспортного товариства «Харківський»!", "Ні – зазіханням на ринок!", "Нові тарифи – зашморг на шиї народу!".

Під час мітингу виступила також Людмила ЧАЙКІНА, яка на парламентських виборах 2006 року була кандидатом на посаду міського голови міста Суми від "Блоку Наталії Вітренко «Народна опозиція»". Вона завила, що висловлює занепокоєння діями керівництва міської ради щодо побудови на території ринку торговельного центру. Її підтримала представник ініціативної групи підприємців Клавдія НОВАК, яка заявила, що підприємці зверталися до Комуністичної партії України, Соціалістичної партії України, Блоку Юлії Тимошенко, які відмовили в допомозі підприємцям. Депутат Сумської обласної ради Микола БЕРЕЗІН зупинився на необґрунтованості підвищення тарифів на комунальні послуги та закликав присутніх не допустити побудови торговельного центру.

Також на мітингу виступив представник автогаражу "Харківський", який вимагав відставки голови Сумської обласної ради В`ячеслава ШАПОШНІКА за не виконання передвиборчих обіцянок. Голова сумської міської партійної організації СПУ ТЕЛІЧЕНКО заявив, що СПУ підтримує вимоги підприємців та зауважив, що міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ не виконує своїх зобов`язань, які він давав перед виборами. Саме тому представник СПУ закликав підприємців розпочати процедуру відставки міського голови міста Суми.

У прийнятій резолюції учасники мітингу визнали незаконним будівництво торгового центру у тому варіанті, який був запропонований місцевою владою та адміністрацією ринку. Вони висловили недовіру голові ради орендарів, посередників та підприємців Центрального ринку Сум Світлані ІЧЕНСЬКІЙ, яка «стала на захист інтересів адміністрації ринку». Крім того, мітингувальники категорично вимагають від міського голови, міської влади та депутатів міськради не приймати ніяких рішень щодо будівництва торгового центру і не застосовувати силові методи для вирішення питання.

Г.МІНАЄВ до учасників мітингу не вийшов.