Черновецький: Мін`юст не має претензій щодо комунальних тарифів у Києві

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦКИЙ стверджує, що у Міністерства юстиції немає претензій щодо тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання робочої групи з вивчення обгрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги у столиці.

«Є заява міністра юстиції, що жодних претензій до керівництва столиці немає за тарифами. І ви його можете знайти в Інтернеті. Тобто, це ненадумані речі. Якщо суперечка була - вона була б в суді. Це тільки емоції», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Він також відзначив, що на сьогодні за тарифами 1/3 будинків (хрущовкам, будинкам барачного типу, гостинкам) Київ займає останнє місце в Україні. І зараз влада міста продовжує роботу над можливим зниженням тарифів в інших типах будинків.

Мер в черговий раз підкреслив, що тарифи були підвищені більш ніж утричі, щоб запровадити їх для людей з високим рівнем доходів, а тепер, за його словами, відбувається поетапне зниження для людей з низьким рівнем забезпечення і для людей середнього достатку. За його словами, це буде зроблено за рахунок підвищення тарифів для комерційних підприємств, казино, банків тощо.

«Ми повинні за останні півроку реалізувати ідею, щоб багаті платили за бідних», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.