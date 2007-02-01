Янукович припускає обмін української ГТС на видобуток газу в Росії

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає можливою передачу активів української газотранспортної системи (ГТС) в обмін на паритетну участь у газодобувних активах Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Херсоні.

«Йдеться поки що про наміри. Я вважаю, якщо говорити про наміри, ми завжди повинні підходити конкретно. Якщо йтиметься про об`єднання, то воно має бути на рівні партнерських відносин. Ці відносини повинні бути зрозумілі, як кажуть 50х50», - сказав В.Янукович.

При цьому він зазначив, що Україна і Росія повинні виробити нову модель відносин в енергетичній галузі, яка допомогла б досягти успіху в питаннях енергетичної безпеки обох країн.

Він також додав, що таким шляхом ідуть багато країн у світі.

«Я вважаю, що такий шлях є перспективним для об`єднання зусиль і для вирішення проблем. Дуже часто ефект об`єднання дає синергію», - сказав прем`єр.

В.Янукович повідомив також, що питання створення нової моделі відносин в енергосфері обговорюються нині на рівні Президентів Росії і України.

Як повідомляло агентство Reuters, сьогодні на прес-конференції Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що Україна має намір запропонувати повернутися до ідеї створення газотранспортного консорціуму шляхом обміну частки в українських газопроводах, якими російський газ експортується до Європи, на доступ до видобутку газу в Росії.

"Йдеться про об`єднання активів, і наші українські партнери хотіли б не тільки створити газотранспортний консорціум, але хотіли б мати можливість увійти до активів видобутку на території РФ", - сказав В.Путін.

За словами російського президента, влада України і експерти в Росії готують нові пропозиції, і він планує обговорити їх найближчим часом з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і урядом Віктора ЯНУКОВИЧА.