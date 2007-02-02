Кабмін і НБУ домовилися боротися з відмиванням злочинних доходів

Кабінет міністрів України і Національний банк України затвердили план заходів на 2007 рік із запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Текст спільної постанови Кабміну і НБУ №136 від 31 січня 2007 року оприлюднено на сайті уряду.

Документом, зокрема, передбачається, що Державний комітет фінансового моніторингу, Служба безпеки України, Міністерство закордонних справ повинні забезпечити формування переліку осіб, пов`язаних із терористичною діяльністю, і повідомити його суб`єктам первинного фінансового моніторингу.

Крім того, в лютому ц.р. має бути створена інформаційно-довідкова база даних про втрачені документи, що засвідчують особу. Передбачається надання банкам доступу до цієї системи.

Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку доручено щокварталу проводити моніторинг укладених торговцями цінними паперами угод, сторонами яких є особи, зареєстровані в офшорних зонах, і аналіз фінансових операцій з цінними паперами, які здійснюються суб`єктами господарювання через офшорні зони.