Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,07 грн./дол., продають – по 8,14 грн./дол. Курс дещо знизився, порівняно з 7 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,09 грн./дол., з продажу – в межах 8,12-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,5% порівняно з 7 лютого і сьогодні становить 11,00 грн./євро, продажу – на 0,7%, до 11,18 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,88-11,08 грн./євро, з продажу – в межах 11,13-11,27 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 7 лютого знизився на 1% і становить в середньому 0,2594 грн./рубль, курс продажу – на 0,5%, до 0,2687 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2625 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,08 грн./дол., продажу – 8,14 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,09 грн./дол., з продажу – в межах 8,13-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,5% порівняно з 7 лютого і сьогодні становить 11,00 грн./євро, продажу – на 0,6%, до 11,18 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,88-11,09 грн./євро, з продажу – в межах 11,13-11,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 7 лютого знизився на 1,5% і сьогодні становить 0,2580 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,3% – до 0,2691 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2625 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,04/8,11 грн., євро – 11,00/11,20 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,15 грн., євро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,045/8,118 грн., євро – 10,90/11,20 грн., рубль – 0,2590/0,2710 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 8 лютого, становить: гривні до долара США – 8,0004, до євро – 10,953348, до російського рубля – 0,2626.