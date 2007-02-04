У Лондоні помер автор текстів ”Наутілус Помпіліус” (фото)

Ілля Кормільцев. Фото з сайту moscowbookfest.ru

Поет, перекладач, видавець, автор текстів групи "Наутілус Помпіліус" Ілля Кормільцев помер в Лондоні після важкої хвороби, повідомляє РІА "Новий регіон" з посиланням на друга Кормільцева Олександра Орлова.

"Подзвонила дружина Кормільцева і сказала, що він помер, - повідомив Орлів. - Спілкувалися ми з Кормільцевим востаннє минулого тижня, у п`ятницю. Обговорювали питання, пов`язані з оплатою лікування. Кормільцев був налаштований лікуватися і боротися за життя, хоча лікарі говорили, що надії мало. Але він збирався боротися до кінця, мабуть, він і помер, чинячи опір".

Орлів також повідомив, що в результаті акції по збору коштів на лікування Кормільцева на рахунок було переказано близько 1 мільйона 700 тисяч рублів. Тепер ці кошти можуть бути повернені або підуть на організацію поховання, а також на пам`ятник поетові. "Ми хочемо поховати Кормільцева в Москві, на хорошому кладовищі", – пояснив Орлів.

Нагадаємо, що наприкінці січня Кормільцев був госпіталізований спочатку в клініку Сент-Томас, а потім у відділення фізіотерапії клініки Сент-Крістофер. У нього було діагностовано рак хребта.

Лента.ру