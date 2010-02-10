У Донецьку міліція вимагає від штабу Тимошенко всі дані на працівників

У Донецьку міліція вимагає від обласного виборчого штабу кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО «надати в найкоротші терміни» всю інформацію про співробітників штабу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку народний депутат України від БЮТ Михайло ВОЛИНЕЦЬ, показавши відповідного листа.

За його словами, «начальник Ворошиловського райвідділу міліції міста Донецька Володимир КОЗЛЕНКО надіслав листа від 9 лютого Володимиру ХОДУНУ, керівнику обласного виборчого штабу кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО». В листі В.КОЗЛЕНКО «вимагає від В.ХОДУНА надати список усіх співробітників штабу обласного БЮТ, надати їхні адреси й дати повну інформацію про цих людей», уточнив М.ВОЛИНЕЦЬ. І зачитав цю частину листа: «Просимо надати на нашу адресу відомості про членів обласного виборчого штабу від Ю.ТИМОШЕНКО із зазначенням повних анкетних даних, місця проживання або реєстрації», «прошу відомості надати в найкоротші терміни у зв`язку з обмеженістю термінів розгляду».

Народний депутат зазначив, що начальник Ворошиловського РВВС пояснив свою вимогу тим, що до нього звернулися двоє громадян - Р.МЕДВЕДЄВ і А.ЮРІН, які є довіреними особами кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА, з проханням надати ці дані.

М.ВОЛИНЕЦЬ висловив обурення тим, що на підставі звернень цих двох людей керівник районного відділення міліції незаконно вимагає відомості про співробітників штабу. «На якій підставі здійснює таке порушення закону співробітник міліції (В.КОЗЛЕНКО), який повинен контролювати дотримання законодавства?», - зазначив народний депутат.