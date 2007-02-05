Росія обмежує імпорт української молочної продукції

Росія з сьогоднішнього дня обмежує число пунктів пропуску української молочної продукції на російсько-українському кордоні. Таке рішення ухвалив “Россельхознадзор” РФ. Імпорт буде дозволений через два пропускні пункти на кордоні з Україною: Нехотєєвка (Бєлгородська область) і Троєбортноє (Брянська область).

Таке рішення було ухвалене у зв`язку з тим, що останнім часом співробітники регіональних управлінь “Россельхознадзора” виявляли випадки порушення російського ветеринарного законодавства при постачаннях молочної продукції з України на територію суб`єктів РФ.

Так, наприклад, відбувалося відвантаження з неаттестованих фахівцями “Россельхознадзора” підприємств - виробників молочної продукції, у кількох випадках були неправильно оформлені ветеринарні свідоцтва, відбувалася зміна маршруту проходження, вказаного у документах, які супроводжують вантаж.

РБК