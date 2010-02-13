Затримано зловмисників, які відібрали валізу з 300 тис. грн.

12 лютого вдень на Русанівській набережній у Києві наряди ДСО і ППС затримали автомобіль з двома грабіжниками, які за допомогою двох пневматичних пістолетів відібрали у подружжя валізу з 300 тис. грн.

Як повідомив УНІАН головний спеціаліст Центру громадських зв’язків ГУ МВС України в місті Києві Олександр РАДКЕВИЧ, о 14.25 до чергової частини міліції по лінії 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що невідомий автомобіль на вул Панельній у Дніпровському рійоні перекрив рух її з чоловіком автомобілю, після чого двоє чоловіків під погрозою пістолетів примусили їх віддати гроші і втекли.

За словами О.РАДКЕВИЧА, жінка запам’ятала номери автомобіля і прикмети нападників. Завдяки цьому обох було затримано через через 10 хвилин після надходження повідомлення про напад. З’ясувалося, що номери на автомобілі правопорушників були підроблені під міліцейські - білі цифри на синьому фоні.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч.187 (розбій) Кримінального кодексу України.