Український пілот залишиться у в`язниці в Норвегії ще мінімум на два тижні

Суд в місті Берген (Королівство Норвегія) у відповідь на клопотання місцевої поліції прийняв рішення продовжити до 20 лютого тимчасове ув’язнення командира екіпажу українського літака Ан-22, затриманого за підозрою у вилетіти у рейс у нетверезому стані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, засідання суду відбулося 6 лютого.

У телефонній розмові з представником Посольства України в Королівстві Норвегія командир екіпажу повідомив, що дане питання було попередньо обговорене з адвокатом, проте, оскарження на вищезгадане клопотання поліції не подавалось. Скарг на умови утримання та на стан здоров’я від громадянина України не надходило. Командиру надана можливість спілкуватись по телефону зі своєю родиною та користуватись послугами поштового зв’язку.

Посольство України в Королівстві Норвегія продовжує стежити за подальшим розвитком подій. Справа перебуває на контролі в МЗС України.

Як уточнили УНІАН у прес-службі МЗС України, 1 лютого було звільнено двох членів екіпажу, яких затримали разом з командиром. Їм повернули документи та особисті речі, і вони вже повернулися в Україну.

Як повідомляв УНІАН, норвезька поліція 8 січня затримала в аеропорту Флесланд, розташованому неподалік від міста Берген, сім громадян України - членів екіпажу транспортного літака Ан-22, за підозрою в тому, що вони мали намір вилетіти в рейс в стані алкогольного сп`яніння. Потім чотирьох із них відпустили, після чого ще один член екіпажу був відпущений під грошову заставу. Інші троє на чотири тижні затримані в Норвегії до наступного судового засідання.

Вантажний літак Ан-22, до складу екіпажу якого входило 17 осіб, повинен був доставити до Баку американське нафтове устаткування.

За інформацією представників АНТК імені Антонова, затриманим громадянам України може загрожувати тюремне ув’язнення строком до двох років або штраф у сумі 70 тис. дол.