Керівництво Укртелефільму не визнає влади Держкомітету

Державний комітет телебачення і радіомовлення України звинувачує колишнє керівництво Укртелефільму у саботажі рішень комітету.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держкомтелерадіо України.

Прес-служба повідомляє, що Укртелефільм є державним підприємством, що входить до сфери управління Держкомтелерадіо. Саме Держкомтелерадіо, згідно з законодавством, уповноважене управляти підприємством, здійснювати контроль за державними коштами та майном, що знаходяться в користуванні Укртелефільму, збільшувати надходження до бюджету.

Враховуючи це, комітет підкреслює, що майно і кошти, які є у користуванні Студії, і кошти, якими вона оперує, належать виключно державі. Ні керівникам Студії, ні трудовому колективу, а Українській державі. І саме держава уповноважила Комітет управляти цим майном і коштами.

За повідомленням, з метою забезпечення ефективного управління, усунення порушень, виявлених в ході перевірок ГоловКРУ та Держкомтелерадіо (як орган управління має право в будь-який момент перевіряти стан справ на підприємстві) було прийняте рішення щодо кадрових змін. Комітет заявляє, що звільнене керівництво Укртелефільму має право звернутись до суду. Однак доки немає рішення суду про неправомірні дії Комітету, воно зобов’язане (як і нинішні співробітники Студії) виконувати накази Комітету.

“На даний момент колишнє керівництво Укртелефільму (В.АНІЩЕНКО, І.АРТЕМЕНКО та ін.) підбурює трудовий колектив, вводить його в оману, шантажує, погрожує новому керівнику Студії і працівникам Комітету. Вони саботують всі рішення Держкомтелерадіо, не допускають на робоче місце нового керівника Студії, не віддають печатку”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, вказані особи вводять в оману деяких народних депутатів України, голову Національної ради з питань культури і духовності при Президенті України Миколу ЖУЛИНСЬКОГО, які не розібравшись у ситуації, вживають заходів щодо підтримки незаконних дій колишнього керівництва Укртелефільму.

Прес-служба заявляє, що цинічно прикриваючись почесним званням і заслугами колишнього директора О.БІЙМИ, вони вже багато років обкрадають державу, чим призвели до занепаду студію Укртелефільм, а її працівників до злиднів (середня зарплата на підприємстві за 2006 р. склала близько 660 грн.). Також неправомірно і у збиток державі приватному забудовнику житла було віддано земельну ділянку. Квартири, які є державною власністю та одержані в обмін на землю, що належить киянам, керівники Студії мали намір продати, а гроші поділити між собою. При цьому вони обманули працівників Студії, пообіцявши їм частку від цих грошей. Обман полягає у тому, що вони не мають жодних прав продавати квартири, які по суті належать державі.

За повідомленням, під час перевірок було викрито значні порушення законодавства, тому Держкомтелерадіо зобов’язане вжити заходів щодо припинення корупційних схем, навести лад на підприємстві, вдвічі підвищити зарплату, зробити ремонт в адмінбудівлі та знімальних павільйонах, забезпечити технічне переоснащення Студії. Вона і надалі буде знаходитись за нинішньою адресою і ще розшириться.

“Офіційно заявляємо: ми відповідальні перед державою за те, щоб Укртелефільм розвивався виключно у профільному і професійному напрямі і повернув собі славне ім’я”, – повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.