Затримано організаторів секс-бізнесу за участю неповнолітніх

У Кіровограді співробітники УМВС в області затримали групу осіб, які підозрюються в організації секс-бізнесу за участю неповнолітніх, звідництві та сутенерстві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків УМВС в області.

Організатором бізнесу виявився 48-річний мешканець обласного центру, а його партнерами та помічниками - двоє доньок і зять. Чоловік орендував квартиру в центральній частині Кіровограда, виготовив візитівки, де значився вид послуг і номер мобільного телефону, а також знайшов шістьох дівчат, які погодилися надавати інтимні послуги за гроші. Як з’ясувалось, двоє з дівчат ще не досягли повноліття.

Замовлення від клієнтів приймали доньки чоловіка, сам батько разом із зятем на власному автомобілі доправляли повій на адресу замовника та у зворотному напрямку.

Працювали в більшості готелів і саун, розташованих на території обласного центру. Вартість інтимних послуг становила 300 грн., з яких дівчата залишали собі третину, решту віддавали організаторам.

Щодоби кожна з повій обслуговувала від 3 до 10 клієнтів. Правоохоронці не виключають, що у секс-бізнесі сутенери використовували і чоловіків.

За даним фактом порушено кримінальну справу, проводиться слідство.