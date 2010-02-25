МінЖКГ закликає місцеву владу готуватися до повеней

Міністерство житлово-комунального господарства України закликає місцеву владу звернути увагу на об`єкти питного водопостачання у зв`язку з можливістю весняних повеней.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив міністр житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО на прес-конференції в уряді.

Зокрема, він закликав місцеву владу звернути увагу на найбільш ризикові моменти і готуватися до потенційних загроз у ряді сфер ЖКГ.

«Під ризиком можуть бути об`єкти питного водопостачання – і сьогодні на уряді підготовлено постанови, щоб ми передбачили кошти на відновлення питної води у потерпілих населених пунктах», - сказав він. Зокрема, за словами міністра, необхідно заготовити реагенти, реактиви для очищення, знезараження води. Крім того, він закликав місцеві органи влади звернути увагу на функціонування систем стічних каналізацій у населених пунктах в умовах можливих повеней.

“Саме швидкість відходу цієї води і є гарантією мінімізації можливої шкоди”, - відзначив він. За словами О.КУЧЕРЕНКА, стан систем стічних каналізацій вкрай незадовільні, в першу чергу, у Києві.

Також міністр відзначив, що необхідно звернути увагу на роботу гідротехнічних споруд і водовідведення, насамперед, на полігонах твердих побутових відходів і кладовищах. Крім того, необхідно забезпечити стабільну роботу громадського транспорту шляхом відкачування води у низинах, де проходять трамвайні і тролейбусні лінії.

У свою чергу, міністр з надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА повідомив, що рішенням уряду, яке сьогодні прийняте щодо вжиття заходів з комплексного забезпечення функціонування інфраструктури населених пунктів, які потраплять, за прогнозами, до зони підтоплення, місцевим органам влади буде виділено близько 16 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 175 млн. грн. на реалізацію протиповеневих заходів.

За рахунок цих коштів передбачається профінансувати роботи із забезпечення пропуску льоду і транскордонних вод дніпровського і деснянського каскадів, вжиття санітарно-епідеміологічних заходів для забезпечення належної якості питної води у повеневих регіонах, також належного стану гідротехнічних споруд і стічної каналізації.