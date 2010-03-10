Драч побачив у команді Януковича «людей цікавих»

Голова Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка, академік Микола ЖУЛИНСЬКИЙ не виключає, що нова влада може змінити підходи до вручення державних премій і нагород.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Я вважаю, що система нагород - це надзвичайно відповідальна справа, і передбачаю, що тут будуть вноситися певні зміни... Я так відчуваю і з розмов з Ганною ГЕРМАН (заступником глави Адміністрації Президента - УНІАН), що в цю систему, включаючи і Національну премію Шевченка, будуть вноситися певні корективи. Але як - я не знаю", - сказав М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

У свою чергу, присутній на прес-конференції відомий український поет і громадський діяч Іван ДРАЧ висловився за те, щоб держава й надалі вручала визначним діячам культури Шевченківську премію

"Але я за те, щоб вона носила характер кращих світових премій, включаючи Нобелівську", - сказав він.

Водночас І.ДРАЧ зауважив, що йому поки не відомо, хто і як в команді нового Президента займатиметься гуманітарною політикою. Водночас він зазначив, що "в тому середовищі є люди цікаві і, думаю, тепер з приходом нового Президента вони будуть виходити на поверхню".