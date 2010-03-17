На Запорізькій кондитерській фабриці страйк

Співробітники Запорізької кондитерської фабрики сьогодні вийшли на страйк, який проводиться колективом під стінами ВАТ "ЗКФ" по вул. Артема у Жовтневому районі Запоріжжя.

Як розповіли УНІАН самі страйкувальники, причина проведення страйку - невиплата заробітної платні за останні 3 місяці.

"Ми вимагаємо виплатити зарплату за ці місяці і виплатити неустойку у розмірі 2/3 зарплати за вимушений простій у січні і лютому, коли ми працювали лише тиждень", - заявили учасники страйку.

За їх словами, це вже другий страйк за останні 2 тижні. Під час першого керівництво підприємства пообіцяло погасити заборгованість з виплати заробітної платні до 10 березня, проте грошей люди так і не одержали. Сьогодні керівники ЗКФ до учасників страйку не вийшли. Зв`язатися з керівництвом підприємства телефону так само неможливо - службові телефони директора ЗКФ та його приймальні не відповідають.

У Запорізькій облдержадміністрації УНІАН повідомили, що заборгованість на ЗКФ дійсно є, і керівництво фабрики бачить причини її появи у неповерненні близько 5 млн. грн. ПДВ.

"Справді, Запорізька кондитерська фабрика має проблеми з повернення ПДВ, але такі самі проблеми зараз і у багатьох інших підприємств регіону, проте не виплачують заробітну плату своїм співробітникам з них тільки одиниці", - повідомив заступник голови Запорізької ОДА Олександр СІН.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запорізька кондитерська фабрика" створено у 1945 році, спеціалізується на виробництві кондитерської продукції - цукерок, печива, вафель, халви. На фабриці працюють близько 1250 осіб. Станом на кінець 2009 р. контрольний пакет акцій (84,72% "Запорізької кондитерської фабрики" належить Страховій компанії "Захiд-Резерв", через яку відомий запорізький бізнесмен Ігор ДВОРЕЦЬКИЙ володіє пакетом комбінату "Запоріжсталь", а також "Індустріалбанку".