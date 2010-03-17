Учителя арештували за організацію бійок між учнями
07:56, 17 березня 2010Суспільство
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Поліція має відеозаписи
У США поліція заарештувала педагога, який примушував своїх учнів битися між собою, повідомляє Associated Press.
Затримання 43-річного викладача було здійснене в Лос-Анджелесі.
Згідно із заявою прес-служби шерифа, в 2008 році викладач кілька разів організовував бійки між своїми учнями, а сам спостерігав за ними.
Чоловіка вдалося заарештувати завдяки тому, що один з учнів, який одержав пошкодження під час такої бійки, повідомив про це владі.
Поліція має як доказ кілька відеозаписів подібних інцидентів.
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