Учителя арештували за організацію бійок між учнями

У США поліція заарештувала педагога, який примушував своїх учнів битися між собою, повідомляє Associated Press.

Затримання 43-річного викладача було здійснене в Лос-Анджелесі.

Згідно із заявою прес-служби шерифа, в 2008 році викладач кілька разів організовував бійки між своїми учнями, а сам спостерігав за ними.

Чоловіка вдалося заарештувати завдяки тому, що один з учнів, який одержав пошкодження під час такої бійки, повідомив про це владі.

Поліція має як доказ кілька відеозаписів подібних інцидентів.