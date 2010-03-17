Fitch поліпшило прогноз рейтингів України до «стабільного»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз рейтингів України з «негативного» до «стабільного».

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті Fitch Ratings.

Згідно з повідомленням, Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України за зобов`язаннями в іноземній та національній валюті «B-» і короткостроковий рейтинг за зобов`язаннями в іноземній валюті «B». Країнова стеля України підтверджена на рівні «В-».

«Завершення виборів і формування нового уряду зменшили довгострокові ризики політичної невизначеності після виборів і подальшої інтенсифікації макроекономічної і фінансової нестійкості», – зазначив директор у аналітичній групі Fitch по суверенних рейтингах Девід ХЕСЛАМ.

Також у повідомленні рейтингового агентства наголошується, що створення нової правлячої коаліції й Кабінету Міністрів підвищує вірогідність ефективнішої координації економічної політики і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у плані надання стабілізаційного кредиту обсягом 16,4 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня ц.р. міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підвищило суверенний кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті з «CCC+/С» до «B-/C», а суверенний кредитний рейтинг за зобов`язаннями в національній валюті – з «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингах – «позитивний».