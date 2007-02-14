Тимошенко: РосУкрЕнерго становить загрозу для безпеки України
18:41, 14 лютого 2007Суспільство
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Газ має надходити без посередників
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує винести на засідання Ради національної безпеки і оборони питання про загрозу національній безпеці з боку компанії "РосУкрЕнерго".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції у Вінниці.
«Я пропоную винести питання щодо «РосУкрЕнерго» на Раду національної безпеки та оборони України, тому що «РосУкрЕнерго» представляє загрозу національній безпеці України», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона сказала, що «РосУкрЕнерго» - посередницька структура, створена за сприяння вищих посадових осіб. «Я вважаю, що усі поставки газу повинні здійснюватись без посередників напряму між Україною та Росією», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.
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