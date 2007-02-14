Тимошенко: РосУкрЕнерго становить загрозу для безпеки України

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО пропонує винести на засідання Ради національної безпеки і оборони питання про загрозу національній безпеці з боку компанії "РосУкрЕнерго".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

«Я пропоную винести питання щодо «РосУкрЕнерго» на Раду національної безпеки та оборони України, тому що «РосУкрЕнерго» представляє загрозу національній безпеці України», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона сказала, що «РосУкрЕнерго» - посередницька структура, створена за сприяння вищих посадових осіб. «Я вважаю, що усі поставки газу повинні здійснюватись без посередників напряму між Україною та Росією», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.