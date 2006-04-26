Показ ”РТР-планети” можна відновити через суд

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації розцінюють виключення телеканалу "PTP-планета" із соціального пакета київської кабельної телекомпанії «Воля» як «спробу створити всілякі перепони телемовленню з Росії».

Про це заявив офіційний представник МЗС Росії Михайло КАМИНІН у відповідь на запитання РІА «Новости» у зв`язку з припиненням мовлення російського телеканалу «РТР-планета» на території України. Відповідь М.КАМИНІНА розміщена на офіційному сайті МЗС РФ.

Питання, поставлене М.КАМИНІНУ, звучало так: «Як Ви могли б прокоментувати рішення Національної ради України з телебачення і радіомовлення про виключення телеканалу «PTP-планета» із соціального пакета київської кабельної телекомпанії «Воля»?».

На це офіційний представник МЗС РФ зазначив: «Дійсно, Національна рада України з телебачення і радіомовлення 9 березня ц.р. ухвалила таке рішення. Російський телеканал «РТР-планета», який був доступний майже 2 млн. російськомовних телеглядачів, був замінений на неефірний канал Київської регіональної державної телерадіокомпанії (КРДТРК)».

«На наш погляд, у цьому присутні як юридичні, так і політичні аспекти, - заявив М.КАМИНІН. - У першому випадку українська сторона сама порушує нову редакцію Закону «Про телебачення й радіомовлення», що зобов`язує кабельних операторів поширювати тільки ефірні канали (КРДТРК таким не є), а інші канали включити в пакети на розсуд кабельного оператора. Цим правовим нюансом займається українське правосуддя, яке, як ми сподіваємося, дасть належну й об`єктивну оцінку даному факту».

По-друге, говорить офіційний представник російського МЗС, «складається враження, що має місце певна лінія на витіснення російського продукту з інформаційного простору України, в тому числі й з такої важливої сфери, як телерадіомовлення».

За словами М.КАМИНІНА, «це далеко не поодинокий випадок. Наприклад, у західних регіонах України місцева влада використовує будь-яку можливість для скорочення числа російських каналів у кабельній мережі. Зокрема, в січні ц.р. ТРК «Аверс» припинило трансляцію «РТР-планети» у Волинській області під приводом «одностороннього висвітлення передвиборної кампанії в Україні до закінчення виборів». Тим часом у місцеві кабельні мережі активно впроваджуються телеканали інших сусідніх країн. Російські ж, зараховані до розряду іноземних, включаються в мережу за залишковим принципом. До того ж розробляються плани щодо більш суворих правил діяльності кабельних операторів».

М.КАМИНІН вважає, що «неблагополучно йде справа в Україні й з російським радіомовленням. У діапазонах довгих, середніх і ультракоротких хвиль тут, за рідкісними винятком в Автономній Республіці Крим, наших радіостанцій майже не чути. Навіть у самій Національній раді з телебачення та радіомовлення визнають факт «українізації ефіру».

За словами офіційного представника МЗС РФ, «як і слід було очікувати, історія з телепрограмою «РТР-планета» стривожила телеглядачів України, й, перш за все, російськомовне населення Києва. Посипалися численні звернення й протести в різні інстанції».

Природно, говорить М.КАМИНІН, «ми не можемо не враховувати ці думки й розцінюємо рішення Національної ради України з телебачення й радіомовлення як спробу створити всілякі перепони телемовленню з Росії. Сподіваємося, що врешті-решт здоровий глузд переможе й кияни знову зможуть дивитися програми каналу «РТР-планета».

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня ц. р. кабельний оператор компанія «Воля» замінила програми чотирьох телеканалів - К1, К2, «Ентер-фільм» і «РТР-планета» - на ефірні програми «Гравіса», «7-го каналу», «Мегаспорту» й Київської державної регіональної телерадіокомпанії (КГРТРК).

«Воля» пояснила це тим, що зміни вносяться на виконання вимог Закону України «Про телебачення й радіомовлення» від 12 січня 2006 року, який набув чинності з 1 березня 2006 року.

У той же час, голова Національної ради України з телебачення й радіомовлення Віталій ШЕВЧЕНКО сказав, що виключення з пакетів кабельних операторів каналу «РТР-планета» - рішення самих операторів. Зокрема, В.ШЕВЧЕНКО повідомив, що цей канал мовить на території України тільки в кабельних мережах. У той же час, кабельне мовлення номінально не підпадає під регулювання Нацрадою, тобто Нацрада не могла заборонити мовлення даного каналу в кабельних мережах. «Це є, швидше, рішенням самих операторів», - сказав В.ШЕВЧЕНКО.