Медична карта пост-чорнобильської України

Під наглядом в медичних закладах України знаходиться 2 млн. 342 тис. 207 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це йдеться у прес-релізі Міністерства охорони здоров’я України до парламентських слухань за участю країн – учасників Співдружності Незалежних Держав "20 років Чорнобильської катастрофи: підсумки і перспективи", переданому УНІАН.

Станом на 1 січня 2006 року під наглядом в медичних закладах системи Міністерства охорони здоров’я знаходиться 2 млн. 342 тис. 207 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі: дорослих та підлітків – 1 млн. 935 тис. 67 осіб, серед яких 9,7% становлять учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (227 тис. 452 осіб); осіб, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях – 1 млн. 499 тис. 655 осіб (64%), евакуйованих – 48 тис. 386 осіб (2,1%); дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 407 тис. 140 осіб (24,2%).

Чорнобильська катастрофа показала, що радіаційні аварії за своїм негативним впливом на здоров’я людини є багатофакторними подіями. Одним з основних факторів є аварійне опромінення.

Опромінення може викликати певні медичні наслідки, серед яких – захворювання на рак (щитоподібної залози, лейкемії, солідні раки), генетичні відхилення тощо. Через відсутність відповідних рецепторів радіаційний фактор завжди викликає занепокоєння, стрес, почуття тривоги за своє та своїх близьких здоров’я. Це занепокоєння є об’єктивним аспектом реагування населення на аварійне забруднення території, що призводить до серйозних психосоціальних наслідків.

Найбільш забруднені території Українського Полісся, розташовані на дерново-підзолистих та піщаних грунтах, завжди були ендемічними по важливих для нормального функціонування організму мікроелементів (йоду, селену, кобальту, залізу та ін.). Саме в таких регіонах проживає найбільша кількість осіб, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях: в Житомирській (271 тис. осіб), Київській (639 тис.), Рівненській (248 тис.) та Волинській (150 тис.) областях. У Київській, Житомирській і Рівненській областях проживає і найбільша кількість дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, (98 тис., 90 тис. та 65 тис. осіб відповідно).

Значну чисельність учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС становлять в таких регіонах, як м. Київ (37 тис. 301 осіб), Донецька та Дніпропетровська області (14 - 15 тис. відповідно).

Відповідно до ст.17 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” територіальними лікувально-профілактичними закладами проводяться щорічні медичні огляди постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Результати щорічної диспансеризації постраждалого населення свідчать про негативні зміни в стані здоров’я всіх категорій.

Всього в 2005 році диспансерними оглядами було охоплено 94,3% дорослого населення, в. т.ч. 97,4% учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 97,1% евакуйованого населення та 93,7% населення, яке мешкає на забруднених територіях. Діти в цілому по Україні оглянуті на 99,24%. Але в деяких регіонах показники охоплення диспансеризацією тих чи інших категорій постраждалих значно нижчі: Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Чернігівська області.

Для забезпечення надання медичної допомоги постраждалим задіяна вся мережа медичних закладів, від районних поліклінік до клінік науково-дослідних інститутів. Розгорнуто 14 спеціалізованих диспансерів, центрів, лікарень.

За даними МНС України, у 2005 році пройшли санаторно-курортне лікування та оздоровлення всього більш як 167 тис. постраждалих, в т.ч. 125 тис. 190 дітей, що становить 2,08% від потреби серед дорослих і 19,46% від потреби серед дітей.