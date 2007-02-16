Янукович запросить росіян до будівництва газопроводу «Богородчани-Ужгород»

Україна зацікавлена в спільному будівництві газопроводу «Богородчани-Ужгород» з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні під час відкриття вокзального комплексу “Дарниця”.

За його словами, кожна із сторін відстоює свої національні інтереси, й Україна має свої інтереси та орієнтири, які послідовно відстоює, «але ми будуємо перспективну політику стосунків з Росією, і, що стосується ділянки «Богородчани-Ужгород», вона цінна для Росії як для імпортера газу в Європу, для Європи, яка потребує збільшення постачання енергоносіїв».

Крім того, за словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна має на заході «горловину, яка не дає збільшити обсяги» транспортування, і будівництво цієї ділянки необхідне.

«Ми будемо запрошувати наших партнерів для участі в цьому будівництві», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ, при цьому нагадавши, що документи щодо створення газотранспортного консорціуму з Росією були підписані ще в 2005 році: «ця подія вже відбулась, але вона ще не реалізована».

За словами прем’єр-міністра, Україна продовжуватиме процес переговорів з Росією щодо співпраці в різних напрямках, спільної діяльності, «і все, що буде, я ще раз повторюю, буде відповідати спільним інтересам України і Росії і буде в межах законодавства України».

При цьому прем’єр заявив, що законопроект, ініційований лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО про заборону приватизації української ГТС, є нічим іншим як політичним «галасом».

За словами прем’єра, «цей закон не зробив нічого нового, в нашому законодавстві це вже було передбачено».

Довідка УНІАН. У рамках Міжнародного консорціуму з управління і розвитку газотранспортної системи України планується будівництво газопроводу «Богородчани-Ужгород» завдовжки 234 км.

Будівництво газопроводу дозволить збільшити пропускну спроможність української ГТС у напрямі Центральної і Західної Європи і сприятиме завантаженню магістральних газопроводів «Торжок-Долина» та «Івацевичи-Долина», які сьогодні майже не задіяні.

Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України створений відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів Росії і України про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року. Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» було підписано 29 жовтня 2002 року.

Передбачалася також можливість участі Німеччини в консорціумі, проте до теперішнього часу це питання не вирішено.