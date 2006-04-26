50% RosUkrEnergo контролюють українські бізнесмени

Бенефіциаріями 50% частки компанії Raiffeisen Investment AG в компанії RosUkrEnergo AG (ексклюзивний постачальник імпортного газу в Україну) є два українські громадяни - Дмитро ФІРТАШ (90% акцій) та Іван ФУРСІН (10%). Про це сьогодні пише російська газета «Известия» з посиланням на звіт міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers про фінансову діяльність RosUkrEnergo з 22 липня 2004 року по 31 грудня 2005 року.

За даними звіту, компанія RosUkrEnergo перебуває в спільному володінні двох австрійських компаній - «Аросгаз Холдинг АГ» і «Центрогаз Холдинг АГ».

«Одноосібним справжнім фактичним власником «Аросгаз Холдинг АГ» є акціонерна компанія «Газпром», а справжніми фактичними власниками «Центрогаз Холдинг АГ» є пани Д.ФІРТАШ (90%) та І.ФУРСІН (10%)», - сказано в звіті, фотокопії якого розміщено на форумах РБК.

У представництві PricewaterhouseCoopers в Україні кореспонденту УНІАН відмовилися коментувати дану інформацію, посилаючись на те, що цей звіт проводило не українське представництво компанії, а швейцарське.

У свою чергу, в КБ ТОВ «Місто-банк» (м. Одеса), головою правління якого є І.ФУРСІН, УНІАН повідомили, що І.ФУРСІНА немає на робочому місці - він перебуває у відрядженні. Заступники голови правління банку також не були доступні для коментарів.

За даними ЗМІ, Д.ФІРТАШ народився в м. Черкаси і є власником баскетбольного клубу «Київ», а раніше був представником компанії Eural Trans Gas в Туркменії, Узбекистані й Казахстані. Він також є президентом філіалу компанії Highrock Holdings Ltd, власником якої є бізнесмен Семен МОГИЛЕВИЧ. Д.ФІРТАШ також фактичний власник українських телеканалів К-1 і К-2.

І.ФУРСІН - власник і голова правління КБ ТОВ «Місто-банк» (м. Одеса), а також співвласник ЗАТ «Одеська кіностудія». І.ФУРСІН на цих парламентських виборах входив до списоку Народного блоку Литвина у Верховну Раду України під номером 33.

Нагадаємо, в жовтні 2005 року головний редактор газети "Свобода" Олег ЛЯШКО заявляв, що чартерний рейс для матері дружини Президента України Катерини ЧУМАЧЕНКО на інавгурацію Віктора ЮЩЕНКО був оплачений комерційною структурою, що належить бізнесмену Д.ФІРТАШУ. На підтвердження своїх слів О.ЛЯШКО представив аудіозапис від 8 січня 2005 року, на якому було записано розмову людини з голосом, схожим на голос колишнього першого помічника Президента України Олександра ТРЕТЬЯКОВА, і якоїсь Поліни, яка, за словами О.ЛЯШКА, є помічником бізнесмена Д.ФІРТАША. Вони обговорювали організацію чартерного рейса з міста Темпе (штат Флорида, США) до Києва. За інформацією О.ЛЯШКА, вартість цього чартерного рейса становила 270 тис. доларів. Таким чином, констатував О.ЛЯШКО, фактично поїздку матері дружини Президента України та інших людей оплатив Д.ФІРТАШ, "який представляє інтереси Семена МОГИЛЕВИЧА".

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року «Нафтогаз України», «Газпром» і «РосУкрЕнерго» підписали угоду про поставки газу в Україну. Поява «РосУкрЕнерго» як постачальника газу в Україну викликала безліч нарікань в українському політикумі через звинувачення в непрозорості діяльності цієї компанії.

Раніше лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що, за її даними, відношення до «РосУкрЕнерго» мають екс-голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій БОЙКО, перший заступник голови правління «Нафтогазу» Ігор ВОРОНІН і бізнесмен С.МОГИЛЕВИЧ.

1 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що серед власників компанії «РосУкрЕнерго» немає жодної української державної структури. За його словами, він одержав цю інформацію від українських спецслужб.

Водночас Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН 7 лютого заявив, що 50% «РосУкрЕнерго» належать Україні.

14 лютого В.ЮЩЕНКО доручив уряду надати повну інформацію про діяльність компанії «РосУкрЕнерго».

Через місяць, 14 березня 2006 року, Президент України завірив, що влада робить все можливе, щоб одержати інформацію про компанію і надати її вітчизняним ЗМІ.

В.ЮЩЕНКО сказав, що для отримання повної інформації про «РосУкрЕнерго», її засновників, історію її діяльності уряд звертався у ВАТ «Газпром» і «Газпромбанк», а також в структури «Райффайзен» (Австрія). «Ми зробили відповідні спроби дати відповідь, хто за цією структурою стоїть. На жаль, українських можливостей тут не достатньо», - сказав він. Разом з тим Президент висловив надію, що ВАТ «Газпром» і «Газпромбанк», а також «Райффайзен» (Австрія) все ж таки нададуть інформацію про засновників «РосУкрЕнерго».