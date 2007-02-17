Як парламент зреагує на наступне вето Президента?

Віце-прем‘єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що у разі ветування Президентом України Закону „Про основи внутрішньої і зовнішньої політики” Верховна Рада може піти двома шляхами: або погодитися із пропозиціями Глави держави, або подолати вето, як це було із Законом „Про Кабінет Міністрів”.

Про це Д.ТАБАЧНИК заявив в ефірі програми „Свобода слова” на телеканалі ICTV, коментуючи колізію, що виникла із даним законом.

«Засади внутрішньої і зовнішньої політики нашої держави визначаються законом України, у чіткій відповідності до Конституції. Якщо Верховна Рада прийме закон, який буде суперечити положенням Закону ”Про основи національної безпеки України”, в такому випадку до старого законодавчого акту будуть вноситися зміни. І це виключне право парламенту як єдиного органу законодавчої влади», – наголосив віце-прем‘єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК прогнозує, що Президент Віктор ЮЩЕНКО накладе вето на закон про принципи внутрішньої і зовнішньої політики у редакції антикризової коаліції. “Я переконаний, що Президент накладе на нього вето. Коаліція не зможе його подолати, адже є домовленість опозиційних фракції “Нашої України” і БЮТ. Вони не допустять ухвалення закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики, як його внесли “антикризовики”, - сказав він.

Координатор парламентської більшості, керівник фракції Партії регіонів в парламенті Раїса БОГАТИРЬОВА стверджує, що Антикризова коаліція поки що не розробила єдиний варіант законопроекту про зовнішню і внутрішню політику. «Зараз ведеться дискусія щодо декількох варіантів закону про зовнішню і внутрішню політику. Я переконана, що остаточного документа, який ми могли б розглядати як основний, ще немає. Ми проводимо дискусії на цю тему», – сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Прем’р-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ 15 січня на засіданні уряду висловив думку, що ухвалення закону про зовнішню і внутрішню політику зніме двозначне тлумачення зовнішньої політики України. «Нам потрібно взяти участь в доопрацюванні закону про принципи зовнішньої і внутрішньої політики. Він дасть відповідь на ті питання і зніме суперечності і двозначне тлумачення зовнішньої політики України, яку весь час критикують у світі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент В.ЮЩЕНКО, пропонуючи провести загальнонаціональний діалог з вироблення «дорожньої карти» для реалізації Універсалу національної єдності, назвав умови при яких цей діалог може відбутися. Серед них - узгодження позицій згідно із законом про Кабінет Міністрів; відмова від ліквідації посади секретаря РНБО, а також відмова від ініціатив згідно із законом про Президента України і нового закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики.