Посол Угорщини привітав переклад тестів ЗНО мовами національних меншин

Надзвичайний і Повноважний Посол Угорської Республіки в Україні Андраш БАРШОНЬ привітав рішення українського уряду дозволити переклад тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання в Україні мовами національних меншин, у т.ч. й угорською мовою, та допустити випускників шкіл з навчанням мовами національних меншин до складання тестів рідною мовою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, про це він сказав сьогодні на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

На думку угорської сторони, такий крок Києва поглибить двостороннє співробітництво в гуманітарній сфері та сприятиме підвищенню міжнародного авторитету України.

У центрі уваги зустрічі було питання подальшої лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, в т.ч. з Угорською Республікою. У цьому контексті А.БАРШОНЬ поінформував, що консульський відділ Посольства Угорської Республіки в Україні відновив видачу віз українським громадянам відповідно до норм нового Візового кодексу ЄС. Угорський посол запевнив, що зі свого боку сприятиме максимальному спрощенню процедури оформлення візових документів.

Окрім цього, співрозмовники обговорили шляхи підвищення ефективності функціонування місцевого прикордонного руху між двома країнами.

У контексті взаємодії у сфері європейської інтеграції було обговорено питання підготовки Угорщини до головування в ЄС з 1 січня 2011 року. Угорська сторона підтвердила готовність надавати практичну допомогу Україні у діалозі з інституціями ЄС.

Сторони також обговорили внутрішньополітичну ситуацію в Угорщині в контексті парламентських виборів, які відбуватимуться 11-25 квітня ц.р. А.БАРШОНЬ запевнив, що незалежно від результатів згаданих виборів Україна залишатиметься пріоритетним зовнішньополітичним партнером Угорщини.